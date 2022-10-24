PTT çalışanlarından Vali Yardımcısı Özaydın'a ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin Vali Yardımcısı Onur Özaydın, PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT Artvin Başmüdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.
Ziyarette, Artvin PTT Başmüdürü Gönül Kocaman, yıl dönümü etkinlikleri ve PTT'nin il genelinde yürütülen faaliyetlerine ilişkin Özaydın'a bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özaydın, kurulduğu ilk günden itibaren ülkenin her köşesine hizmet götüren PTT'nin köklü ve önemli kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.
Ziyarette, Kocaman, Vali Yardımcısı Özaydın'a "Büyük Zaferin 100. yılı" konulu portföy hediye etti.