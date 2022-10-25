Artvin Valisi Doruk, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret etti.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e giden Doruk, makamında ziyaret ettiği Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ile bir süre sohbet etti.
Doruk ile Orbay, ziyarette, Artvin'in Gürcistan sınırındaki Borçka ilçesine bağlı Camili Bölgesi'ndeki Macahel Pasavan Geçiş Yolu'nun yapımı, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması ve Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndaki ağır vasıta geçişlerinin hızlandırılması gibi konularda yapılan çalışmalara ilişkin karşılıklı istişarede bulundu.