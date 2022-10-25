Artvin Valisi Doruk, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret etti.



Bazı temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e giden Doruk, makamında ziyaret ettiği Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ile bir süre sohbet etti.

Doruk ile Orbay, ziyarette, Artvin'in Gürcistan sınırındaki Borçka ilçesine bağlı Camili Bölgesi'ndeki Macahel Pasavan Geçiş Yolu'nun yapımı, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması ve Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndaki ağır vasıta geçişlerinin hızlandırılması gibi konularda yapılan çalışmalara ilişkin karşılıklı istişarede bulundu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.