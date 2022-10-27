Artvin'deki "Çoruh Ekoturizm Yolu" zorlu parkurlarıyla ilgi görüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'de üniversite öğrencilerine kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğe yaklaşık 300 öğrenci ve akademisyen katıldı.

Katılımcılar, bisiklet yolu, asma köprü, çeşme, seyir terası ile şelalelerin bulunduğu 52 kilometrelik "Çoruh Ekoturizm Yolu"nun 6,5 kilometrelik Ormanlı-Fıstıklı etabını yürüdü.

Doğanın keyfini çıkaran öğrenciler, bir taraftan da derslerde öğrendikleri teorik bilgileri sahada görme ve uygulama imkanı buldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Güler, gazetecilere, ekoturizm yolunun 6,5 kilometresinde öğrencilerle yürüdüklerini söyledi.

Rota boyunca hem uygulama yaptıklarını hem de eğlendiklerini dile getiren Güler, "Öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik. Yürüme parkurunda yaşlı kayacık ormanları, kalın çaplı sandal ağaçları ve anıt şeklindeki meşe ormanlarının arasından Hatila Vadisi Milli Parkı'na inerek ve sonrasında dik yamaçlara tırmanarak, Borçka Baraj Göleti'nin oluşturduğu doyumsuz göl manzaraları eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadılar." dedi.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Gamze Ünaldı, bu tür etkinliklerin, kente Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin hem oryantasyonu hem de bölgenin doğasını tanımaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Spor alanında farklı etkinlikler yaparak öğrencilere öncü olmaya çalıştıklarını anlatan Ünaldı, "Bu parkur da yürüyüş, doğa turizmi için çok güzel bir rota." diye konuştu.

Adanalı olduğunu belirten öğrencilerden Faruk Dikici ise yürüyüşten çok keyif aldığını söyledi.

Artvin'in doğasının, Adana'dan çok farklı ve güzel olduğunu vurgulayan Dikici, hem spor yaptığını hem de eğlendiğini anlattı.

Öğrencilerden Gülsüm Ekici de parkurun uzun ve yorucu olmasına rağmen çok güzel olduğunun altını çizerek, "Parkurda daha önce hiç görmediğim ağaçlar vardı. Dik rampalardan yürüdük, asma köprüden geçtik. Baraj gölü manzarası da çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Cansu Çelik, yorulduğunu ancak gördüğü manzaranın buna değdiğine dikkati çekerek, "Engebeli bir rota olduğu için biraz zorlandım. Doğa güzel, yeşilin farklı tonları. Hem spor yaptık hem de eğlendik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.