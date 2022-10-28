Macahel yağlı boya tabloları andıran görüntüsüyle adeta doğal fotoğraf stüdyosu gibi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel (Camili Havzası), sonbahardaki renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

UNESCO'nun kararı doğrultusunda 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, bozulmamış doğası ve kültürel yaşantısıyla kentin öne çıkan turizm merkezlerinin başında geliyor.

Bölgedeki yüksek rakımlı yerler sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi gibi mevsimsel renklere büründü. Kısa süre önce de bölgeye kar düşmesinin ardından yağlı boya tabloları andıran Macahel, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Neredeyse her akşam 1800 rakımlı Macahel Geçidi'nden izlenebilen bulut denizi eşliğindeki gün batımı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerden Hakan Aydın, Macahel geçidinde kar ve sonbahar fotoğrafları çektiğini söyledi.

Sonbahar konseptinde çekimler için bölgeye geldiklerini anlatan Aydın, "Kar yağışı sonrası kış ve sonbaharı harmanladık. Müthiş bir yer. Macahel UNESCO'nun biyosfer rezerv alanı ilan ettiği özel ve güzel bir bölge. Yaşlı ormanlarıyla meşhur. Sonbaharın en güzel yaşandığı yerler arasında geliyor." dedi.

Bölgenin sonbaharda diğer mevsimlere göre çok daha yoğun olduğunu vurgulayan Aydın, "Fotoğrafçılar adeta buraya akın ediyor. Bugün de çok sayıda fotoğrafçılardan oluşan turlara rastladık. Bu noktada Artvin iyi bir destinasyon merkezi." diye konuştu.

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