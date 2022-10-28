Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Kurt ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.



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