Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk defa Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yusufeli Barajı dolayısıyla sular altında kalacak ilçe merkezinin taşınma sürecinin devam ettiği Yusufeli'ndeki kutlamalar, yeni ilçe merkezindeki spor salonunda gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Hüseyin Kaptan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaptan, "Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir." ifadesini kullandı.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğünce sergi organize edildi. Polislerin kullandığı araç gereç ve silahların yer aldığı sergide ziyaretçilere, toplumsal faaliyetlere ilişkin bilgi aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.