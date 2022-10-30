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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Arhavi Off-Road Oyunları yapıldı

AA

12. Arhavi Off-Road Oyunları yapıldı

ARTVİN (AA) - 12. Arhavi Off-Road Oyunları, Artvin'de düzenlendi.

Arhavi Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından organize edilen ve Arhavi Belediyesi tarafından desteklenen etkinliğe 15 kulüpten toplam 40 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki sahil kenarında düzenlenen etkinlikle sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla zorlu etaplarını geçerek dereceye girmeye çalıştı.

Kıyasıya geçen yarışlarda arıza yapan bazı araçlar ise iş makinelerinin yardımıyla parkur dışına çekildi.

Yarış sonrası dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Arhavi Off-Road Kulübü Başkanı Nafi Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarışma boyunca heyecanlı dakikalar yaşandı. Farklı illerden gelen yarışmacı arkadaşları dün kamp alanımızda konuk ettik. Bu yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda araçlarımız gerçekten çok zorlandı." dedi.

Pandemi dolayısıyla iki yıl ara verdikleri etkinliğin yeniden yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sarı, "Arhavililer 12 yıldır bu yarışlara aşina. Ancak biz kulüp olarak her organizasyonumuzda fark yaratıyoruz. Bu yıl yarışımızı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamına aldık. Tüm yarışmacı arkadaşlara ve izlemeye gelen halkımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Off-road aracında parkur turu atan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu ise "Adrenalini yüksek bir spor olduğu için yarış alanı heyecanlı anlara sahne oluyor. Birçok ilden de seyirci geldi. 24 araçla sporcularımız kıyasıya yarıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar halkımızın çok hoşuna gidiyor ve bizde çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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