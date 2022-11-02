Yusufeli yeni ilçe merkezi gece havadan görüntülendi

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesi merkezinin taşınma işlemlerinin sürdüğü yeni yerleşim yerinin gece havadan görüntüsü kaydedildi.



Yeni Yusufeli yerleşim yerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının 16 Eylül'de başlayan taşınma süreci devam ediyor.

Planlanan program dahilinde ilçedeki okullar 24 Ekim'de, Yusufeli Devlet Hastanesi ise 31 Ekim'de taşınma işlemini tamamlayarak hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların da peyderpey taşınmaya devam ettiği ve yaşamın her geçen gün canlandığı bölge, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce dronla gece görüntülendi.

Görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.





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