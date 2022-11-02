Artvin'de sanayi sitesindeki patlama

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesinde kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.



İlçedeki sanayi sitesindeki bir tamirhanede 30 Eylül'de bir tırın yakıt deposuna kaynak yapılırken meydana gelen patlamada, Ayhan Yılmaz (45), Atilla Hıdır (66) ve Adnan Karaibrahimoğlu (62) yaralanmıştı.

Bir süredir Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören Atilla Hıdır tedavisinin 21 gününde, Adnan Karaibrahimoğlu ise 28'inci gününde hayatını kaybetti.

Yaralılardan Ayhan Yılmaz ise Erzurum'daki hastanede ki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bugün Hopa Sanayi Sitesine giderek, patlamanın yaşandığı iş yerinde incelmelerde bulundu.

Doruk, kazada hayatını kaybeden iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu'nun kardeşleri Mehmet ve Ali Karaibrahimoğlu'na olaydan duyduğu üzüntüsünü ifade ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Doruk, beraberindeki Hopa İlçe Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Hopa Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Yaşar Uzuner'e patlama sonrası zarar gören iş yerinin tadilattan geçirilerek kullanılabilir hale gelmesi için talimat verdi.

Ziyaret sonrası sanayi sitesindeki esnafla da bir süre görüşen Doruk, sorun ve talepleri dinledi.

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