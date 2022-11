Bakan Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katıldı:

ARTVİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sağlıkta, eğitimde, sporda, altyapıda, sanayide, ekonomide yüz ağartıcı hamlelerle Türkiye'nin artık dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e gelen Bakan Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Kasapoğlu, yeni akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılına büyük bir aşk ve heyecanla girdiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı bugüne kadar büyüyen, güçlenen Cumhuriyet'imizi gençlerin omuzunda daha yükseklere taşıdığımız bir yüzyıl olacak. Çok büyük gayret ve emeklerle bugünlere geldik. Türkiye Yüzyılı'nın bu anlamdaki kutlu yürüyüşünü inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir heyecanla inançla ve coşkuyla her zamanki gibi dik duruşumuzla gayretle özveriyle çok daha yüksek noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, sağlık, eğitim, spor, altyapı, sanayi ve ekonomide yüz ağartıcı hamlelerle Türkiye'nin artık dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek "Bugün bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, engin vizyonu, bu sürecin en önemli dinamiklerindendir." dedi.

Türkiye'nin tüm illere yayılan üniversite ağı ve 209 üniversitesi ile bir bilim seferberliğini ve bu anlamda bilgiye değer veren yönetim anlayışını ortaya koyduğunu anlatan Kasapoğlu, akademisyenlerin emeklerinin bu sürecin en önemli dinamiklerinden olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, gençlerin bu ülkenin hem bugünleri hem de yarınları olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'nin gençleri sadece Türkiye'nin gençleri değil. Enerjisiyle inancıyla dünyaya bakışıyla merhametiyle dünyanın umudu bir gençlik. Tüm genç arkadaşlarımızı gönülden kucaklıyorum." diye konuştu.

- "Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur"

Gençlerle beraber olmasının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç odaklı siyaset ve hizmet anlayışımız gereği, anayasamızda da yer alan fırsat eşitliği anlayışımız gereği çok güçlü reformları gençlerimiz için hayata geçirdik. 81 ilde üniversiteler açtık. Dünyanın en kapsayıcı yurt sistemini kurduk. 81 il, 251 ilçe, 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla kapasite. Bunun dünyada yakın bir örneği dahi yok. Türkiye bu anlamda hizmet odaklı siyasetin, ortaya konmuş sosyal politikanın en öncü ve en güçlü lider ülkesidir. Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur. Yurtlar Türkiye'nin gençlerine verdiği önemin, değerin ve ortaya koyduğu politikaların en güçlü sonucudur. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde 2022-2023 döneminde yüzde 97 yurt yerleştirme oranımızla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Türkiye’nin neresinde olursa olsun barınma noktasında ihtiyacı olan gençlerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır, gençlerimizin emrindedir, hizmetindedir"

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezleri sayısının 9 iken şu an 419'a ulaştığına işaret ederek "117'si üniversitelerde olmak üzere, Artvin Çoruh Üniversitesinde de gençlik ofisimiz var. 345 genç ofisimiz var. Gençlik merkezlerimiz bilimden sanata, spordan teknolojiye her alanda eğitim imkanı sunan bir alanlardır. Gençlerimize bu anlamda erişimi kolaylaştırıyor olmanın, genç ofislerinde birlikte kendilerini geliştirmesi için daha donanımlı olmaları için her türlü imkanı sunuyor olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerini, gençlik projeleri destek programından en güçlü şekilde yararlanmaya davet eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda girişimcilik destek programı ve bu konuda sizlere imkan sağlamayı ve tabii ki ilgili kurumlar ile iş birlikteliğini geliştirmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Bilgi güçtür, bilgiye sahip olan yönetir ve üniversitelerimiz bugünün dünyasında bilginin üretildiği mekanlar olarak ifade ediliyor. Tabii ki bir yandan üniversitelerimiz bilgiyi üretirken diğer yandan da ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan kaynağına ve bu anlamda gençleri girişimcilik gibi, yönetim gibi alanlarda desteklemeyi bir öncelik olarak görmeli ve bu konuda gençleri teşvik etmeliyiz diye düşünüyoruz."



Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesinin aromatik bitkiler alanındaki ihtisas üniversitesi olması ve bu anlamda yürüttükleri iş birliğinin kendileri için heyecan verici olduğunu vurguladı.

- "Türkiye, büyük gelişmelere ve bu anlamda hedeflere sahip bir ülkedir"

Türkiye'nin her alanda iddiası olan, büyük gelişmelere ve bu anlamda hedeflere sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojide hamdolsun cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılında TOGG'u, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini, bir otomobilden de ötesini sisteme entegre ettik. Bu sadece 99. yıl için değil, bundan sonraki süreç için, Türkiye Yüzyılı için aynı zamanda büyük bir umudun başlangıcıdır. Heyecan vesilesidir ve bu heyecanı, bu ülkeyi seven, bu ülke için yüreği atan herkes bir gurur olarak görür. Sevinç vesilesi olarak hisseder. İnanıyorum ki bu genç arkadaşlarımızla ve akademisyenlerimizle bu sevinci ve umudu Türkiye Yüzyılı'nda teknolojide, sanatta, kültürde, girişimcilikte ve sporda pek çok başarıyla birlik yaşayacağız."

Konuşmaların ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdim etti.

Üniversite kütüphanesinde bulunan genç ofisi ziyaret eden Kasapoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Açılış törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.