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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Artvin'de konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Artvin'de konuştu:

ARTVİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda her alandaki iddiamızı ve hedeflerimizi teker teker gerçekleştirirken diğer yandan da yeni hedeflere gençlerimizle birlikte koşmaya devam edeceğiz." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılan Kasapoğlu, daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Ziyaretinin ardından İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada gazetecilere, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutlayarak "20 yıldır dünyada hiçbir örneği olmayacak şekilde halkın teveccühüne mazhar bir hareketin temsilcileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu millete daha nice yıllar hizmet etme temennisinde bulunan Kasapoğlu, "Rabb'im hiçbir zaman kötü niyetlilerin emellerine, kötü odakların hedeflerine ulaşmasına da asla fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, bundan 20 yıl önceki sloganlarının "Yakın Işıkları Türkiye Aydınlansın." olduğunu hatırlatarak "Andolsun o ışık her geçen gün gücünü artırarak milletimize, tüm insanlığa ışık olmaya devam edecek. Her alandaki atılımlarımızla en başta demokrasi ve insan hakları olmak üzere sanayiden ekonomiye, ekonomiden sağlığa, sağlıktan altyapıya, gençliğe ve spora bu insanlara hizmet alanında gecesini gündüzüne katmış bir kadro var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, liderliğinde onunla birlikte kenetlenmiş bir teşkilat var." diye konuştu.

Artvin'deki temaslarda ilgililerle ildeki yatırım ve gençlik spor alanındaki projeleri konuştuklarını aktaran Kasapoğlu şunları kaydetti:

"20 yıllık iktidar ve bununla birlikte tüm dünyaya model olan bir teşkilatlanma var. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında Artvin'de milli iradenin, demokrasinin gür mesajını da tüm dünyaya en güçlü şekilde haykıracağız. Bu süreçte hiçbirimize durmak, yorulmak yok. Bu zamana kadar olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak. Buluşmalarımız, çalışmalarımız devam edecek, yine bir araya geleceğiz. İnanıyorum ki millete hizmet yolundaki gayretimizi, inancımızı, fedakarlığımızı hep ön planda tutarak üretmeye, milletimizi ve ülkemizi kalkındırmaya ve tüm dünyaya adalet penceresinden bakarak devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya-Ukrayna sürecindeki misyonunu en yakın süreç olarak hepimiz gördük, tüm dünya gördü. Adalet açısından birleştiren, buluşturan bir lider güç olarak da Türkiye yoluna tüm hızıyla devam edecek. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda her alandaki iddiamızı ve hedeflerimizi teker teker gerçekleştirirken diğer yandan da yeni hedeflere gençlerimizle birlikte koşmaya devam edeceğiz."

Kasapoğlu, parti ziyaretinin ardından Artvin Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiği antrenör ve sporcuların taleplerini dinledi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Artvin Gençlik Merkezince üniversite kampüsünde düzenlenen konsere katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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