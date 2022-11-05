"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Artvin'e geldi

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ARTVİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Artvin'de vatandaşlarla buluştu.

Valilik önündeki Milli İrade Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, TOKİ uzmanları ve görevliler tarafından bilgilendirildi.

Yetkililere projeye dair sorular sorarak merak ettikleri konular hakkında bilgi alan vatandaşlar, tırdaki sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak proje dahilinde yapılacak daireleri görme imkanı buldu.

Tırı gezen vatandaşlardan Orhan Güner, AA muhabirine, projeye oğlunun ve babasının başvuru yaptığını belirterek, "Yoldan geçerken gördük ve 'uğrayalım' dedik. Kızım sanal gerçeklik gözlüğüyle evin içini gezdi. TOKİ'nin buraya kadar gelip bu hizmeti vermesi hoşumuza gitti. Bu da bu projenin ne kadar büyük ve önemli olduğunun göstergesi diye düşünüyorum." dedi.

Artvin'deki projenin ne zaman başlayıp, kuraların ne zaman çekileceğine dair bilgiler aldığını anlatan Güner, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tırı gezen vatandaşlardan Erdal Genç ise bu güzel projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkürlerini sundu.

Genç, tırda sanal gözlükle evi gezdiğini ve çok beğendiğini kaydederek, "Evler çok güzel. İnşallah ihtiyaç sahibi herkese çıkar ve vatandaşlarımız da ev sahibi olur." diye konuştu.

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