AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Artvin'de konuştu:

ARTVİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa bugün gelecek kışı nasıl geçireceğini düşünürken ülkemizde çarklar dönüyor, fabrikalar çalışıyor. Her gün yeni fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri Türkiye'de devreye alınıyor." dedi.

Demiröz, AK Parti İl Başkanlığınca Borçka Baraj Gölü kıyısındaki tesislerde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, Artvin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti'nin 3 Kasım'da iktidardaki 20. yılını doldurduğunu anımsatan Demiröz, "Yönetimi devraldıktan sonra 20 yıl mücadele veren AK Parti öncelikle vesayet ortaklarını çökertti. Bu vesayet ortakları ki basın vesayeti, sermaye vesayeti, yargı vesayeti, bürokratik vesayet, askeri vesayet, vesayet vesayet. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyen Sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bu vesayet odaklarının tamamı Türkiye'den sökülüp atıldı." diye konuştu.

Demiröz, AK Parti iktidarında ülkenin her yönüyle kalkınma hamlesi içerisine girdiğini belirterek, 20 yılda Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Bu süreçte demokrasi, özgürlükler alanında çok güzel işler yapıldığını, yatırımlarla Türkiye'nin zenginleştiğini kaydeden Demiröz, "15 seçimi üst üste kazanan dünyada belki de tek parti, tek sivil toplum kuruluşu, 12 milyon üyesi olan bir parti olarak dünyada söz sahibi olan bir AK Parti. Biz 20 yıldan sonra neler yapabileceğimizi, Türkiye'nin 100 yılının bundan sonra ne olacağını mutlaka 85 milyon insanımız ile birlikte hem dünyaya hem ülke yaşayanlarına izah edip onları da ikna edecek şekilde 16. seçime gidiyoruz. İnşallah 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçip Cumhur İttifakı ile beraber bu ülkeyi nice yıllara taşıyacağız." dedi.

- "165'e yakın ülkeye sağlık malzemesi yardımı da yaptı"

Tüm dünyayı etkileyen salgın ve ardından yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşı ile beraber dünyadaki ticari gelişmeler ve ekonomideki duraklamanın Türkiye'de de hissedilir hale geldiğini ifade eden Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekonomik problemleri belki de en rahat aşabilen veya aşacak olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. İzlediği sağlık politikalarıyla salgını çok iyi bir şekilde atlatan Türkiye, kendi vatandaşları dışında bu ülkede olup da kendi ülkelerine gitmek isteyenleri ülkelerine götürdü. Dışarıdaki vatandaşlarımızı da yurda getirdi. Ayrıca 165'e yakın ülkeye sağlık malzemesi yardımı da yaptı. Sonrasında savaş sırasında hem Avrupa hem Rusya ile izlediği politika çerçevesinde dünyada adından söz ettiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın feraset dolu davranışı ile ülkemiz savaşın getirdiği sıkıntıları bertaraf edecek bir durumda. Avrupa bugün gelecek kışı nasıl geçireceğini düşünürken ülkemizde çarklar dönüyor, fabrikalar çalışıyor. Her gün yeni fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri Türkiye'de devreye alınıyor. Her ne kadar 'Fabrika kuruldu gören var mı?' diyenler olsa bile Türkiye'de her gün fabrikalar açılıyor, organize sanayi bölgelerinde çalışan sayımız şu anda Türkiye'de 31 milyon kişiyi geçen ve üretken bir ülkemiz var."

Demiröz, Türkiye'de sanayi endeksinin yüzde 76-77'lerde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim bundan sonra yapacağımız sadece dar gelirli grupların gelirlerini yükseltmek ki buna da alınan tedbirlerle Meclis'te aldığımız yasalarla süratle devam ediyoruz. Enerji çok pahalı olmasına rağmen doğal gazlarda bugün evlerde yüzde 83'ünü devlet finanse ediyor. Yüzde 17'sini vatandaştan alıyoruz. Sanayi kesiminde, KOBİ'lerde yüzde 75'ini doğal gazın sübvanse ediyoruz, geriye kalan yüzde 25'ini sanayiciden alıyoruz. Elektrikte yüzde 65'ini sübvanse ediyoruz. Biz bu şekilde ülkemizdeki insanlarımızın bu sıkıntıdan bir an önce geçerek 2023'te çok daha rahat bir seviyede yaşantısını sürdürmesini sağlayacağız."

Vedat Demiröz, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve bazı MKYK üyeleri de katıldı.



