Artvin'de evde çıkan yangında 5 çocuk dumandan etkilendi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Musazade Mahallesi'nde dört katlı binanın giriş katındaki Resul Özyolcu'ya ait dairede gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın sırasında Özyolcu'nun çocukları Havvanur (7), Cemile (5), Sedanur (4), Edanur (3) ve Berrak Özyolcu (1) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, olay yerine giderek çalışmaları takip etti.



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