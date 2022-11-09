Artvin Hopaspor Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, ligin 11. haftasında deplasmanda Muş 1984 Muşspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde Hopa Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı.

Antrenmanda oyuncular, istasyon çalışmasının ardından yarı sahada dar alan oyunu oynadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, sakatlığı süren Ufuk Ayaydın katılmadı.

Artvin Hopaspor, yarın 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.







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