Artvinli esnafın dükkanındaki 40 saat senelerdir 9.05'i gösteriyor

ARTVİN (AA) - Artvinli esnaf Şakir Kara'nın, Atatürk'e olan sevgisini ve özlemini anlatmak amacıyla 21 yıl önce açtığı dükkanına yerleştirdiği 40 saat 9.05'i gösteriyor.

Kent merkezinde 21 senedir reklam tabelası, pano ve afiş hazırlama işiyle uğraşan Kara, AA muhabirine, bütün Türk gençliğine şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamayı öğreten Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşamak, onu tanımak ve sonraki nesillere aktarabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Atatürk'e sevgisini bir saniye bile unutmamak ve unutturmamak için iş yerine astığı 40 duvar saatini 09.05'e ayarlayıp pillerini çıkararak durdurduğunu anlatan Kara, saatlerin bir kısmının arkadaşları ve müşterilerince hediye edildiğini, bir kısmını da kendisinin satın aldığını belirtti.

Eşinin yaklaşık 20 yıl önce hediye ettiği kol saatinin bile zembereğini çalıştıracak parçasını çıkartarak 9.05'e ayarladığını ifade eden 2 çocuk babası Kara, şöyle konuştu:

"Yıllardır kolumdaki saat 9.05'i gösteriyor. Ben de her saatime baktığımda Atatürk'ü hatırlıyorum. Saati soranlara hep '9'u 5 geçiyor.' diyorum. Saatlerimi görenler çok hüzünleniyor. Çünkü bizler bu güzel ülkede yaşıyorsak, bu güzellikleri yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir. Atamızı çok ama çok seviyoruz."

Kara, 10 Kasımlarda hüzün yaşadığını dile getirerek, "Keşke elimde olsaydı da bütün saatleri 9.04'de durdurabilseydim." ifadesini kullandı.





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