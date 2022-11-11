Artvin’de ilçe merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde ilçe merkezine inen ayı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.



Yiyecek bulmak için ilçeye inen ayı, Borçka Devlet Hastanesi çevresinde yollarda bir süre dolaştı.

Aracıyla bölgeden geçen Serkan Koçal, ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

Hastane çevresinde ayı görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yerine gelirken, ayının bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.





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