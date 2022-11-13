Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

AA

Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7. Off-Road Yarışları yapıldı.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile Çevreli Köyü Orman Deposu alanında gerçekleştirilen yarışlara Artvin, Trabzon, Iğdır, Giresun, Erzurum, Sivas, Rize ve Gürcistan'dan 52 sürücü katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda, sürücüler 2 bin 500 metre uzunluğundaki 40 kapıdan oluşan parkuru en kısa sürede, hatasız şekilde tamamlamak için yarıştı.

Yarışlarda S2 kategorisinde mücadele eden Hüseyin Güngör-İbrahim Arafal çiftinin aracı, virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen araç iş makinesi yardımıyla düzeltildikten sonra Güngör ve Arafal yarışlara kaldıkları yerden devam ederek parkuru tamamladı.

Yarışlarda S1 kategorisinde, İbrahim Akan-Erhan Ardıç, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya-Mehmet Akif Yılmaz, S3 kategorisinde Nafi Sarı-İlknur Çetinkaya, S4 kategorisinde de Osman Yerlikaya-Talha Taşkın çifti birinciliği elde etti.

Yarışları izleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve kazasız bir şekilde tamamlanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Çok güzel yarışlar izlediklerini belirten Aytekin, "Kıyasıya mücadele ortaya koyan tüm yarışçılarımızı kutluyorum. Yusufeli denince akla hep kültürel etkinlikler geliyor. Boğa güreşlerimiz ve Karakucak güreşlerimizin yanına artık off-road oyunlarımızı da eklemiş olduk. İnşallah en kısa sürede yeni ve kalıcı bir parkur için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ARTVİN&#039;DE SOKAĞA İNEN BOZAYI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARTVİN'DE SOKAĞA İNEN BOZAYI ...
Artvin'de bozayının sokaklarda yiyecek araması kamerada
YEREL HABERLER Artvin'de bozayının sokaklarda yiyecek araması ...
Artvin’de ilçe merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin’de ilçe merkezine inen ayı cep telefonuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.