Farklı illerden fotoğrafçılar Borçka Karagöl'ü görüntülemek için Artvin'e geliyor

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ARTVİN (AA) - Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri ağırlıyor.



İl Özel İdaresi verilerine göre, ilçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip olan tabiat parkını, bu yılın 10 ayında yaklaşık 440 bin kişi ziyaret etti.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların siluetinin göle yansımasıyla dikkati çeken tabiat parkı, özellikle fotoğraf sanatçılarının tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden fotoğrafçılar, yağlı tabloları aratmayan manzarayı fotoğraflamak için özellikle sonbaharda Artvin'e geliyor.

Trabzon'dan gelen Murathan Bayrak, AA muhabirine, Artvin'in coğrafyasının, Türkiye'nin cenneti olduğunu belirterek, "20 kişilik ekiple buraya geldik. Gördüğüm kadarıyla farklı fotoğraf grupları da burada." dedi.

Ahmet Bülent Tan ise fotoğraf derneğinde eğitmenlik yaptığını ifade ederek, öğrencileriyle Artvin'in sonbahar güzelliğini çekmek için Trabzon'dan geldiklerini söyledi.

Fotoğraf tutkunları için Borçka Karagöl'ün çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Tan, "Fotoğraf için Artvin'e gelen öğrencilerimiz buradan çok mutlu ayrılıyor. Halkın yakın ilgisi de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.

- "Bu mevsimde kesinlikle gelinmeli"

​​​​​​​Canan Yavuz ise doğa fotoğrafı çekmek için Borçka Karagöl'e ilk defa geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Manzara şahane. Bu mevsimde kesinlikle gelinmeli. Renk cümbüşü harika. İnsanı büyülüyor. Bol bol fotoğraf çekeceğiz. Doğa ve fotoğraf benim için bir tutku. Artvin'in sonbaharının çok güzel olduğunu duyduğum için buraya geldim."

İstanbul'dan ailesiyle gelen Emre Argaç, sosyal medyada Artvin'in güzelliklerini görerek bölgeye geldiklerini belirtti.

Karagöl'ün doğasına hayran kaldıklarını dile getiren Argaç, "Muazzam bir yer. İmkanı olan herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle bu mevsimlerde." ifadelerini kullandı.





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