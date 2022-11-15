Farklı illerden fotoğrafçılar Borçka Karagöl'ü görüntülemek için Artvin'e geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı illerden fotoğrafçılar Borçka Karagöl'ü görüntülemek için Artvin'e geliyor

AA

Farklı illerden fotoğrafçılar Borçka Karagöl'ü görüntülemek için Artvin'e geliyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri ağırlıyor.

İl Özel İdaresi verilerine göre, ilçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip olan tabiat parkını, bu yılın 10 ayında yaklaşık 440 bin kişi ziyaret etti.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların siluetinin göle yansımasıyla dikkati çeken tabiat parkı, özellikle fotoğraf sanatçılarının tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden fotoğrafçılar, yağlı tabloları aratmayan manzarayı fotoğraflamak için özellikle sonbaharda Artvin'e geliyor.

Trabzon'dan gelen Murathan Bayrak, AA muhabirine, Artvin'in coğrafyasının, Türkiye'nin cenneti olduğunu belirterek, "20 kişilik ekiple buraya geldik. Gördüğüm kadarıyla farklı fotoğraf grupları da burada." dedi.

Ahmet Bülent Tan ise fotoğraf derneğinde eğitmenlik yaptığını ifade ederek, öğrencileriyle Artvin'in sonbahar güzelliğini çekmek için Trabzon'dan geldiklerini söyledi.

Fotoğraf tutkunları için Borçka Karagöl'ün çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Tan, "Fotoğraf için Artvin'e gelen öğrencilerimiz buradan çok mutlu ayrılıyor. Halkın yakın ilgisi de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.

- "Bu mevsimde kesinlikle gelinmeli"

​​​​​​​Canan Yavuz ise doğa fotoğrafı çekmek için Borçka Karagöl'e ilk defa geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Manzara şahane. Bu mevsimde kesinlikle gelinmeli. Renk cümbüşü harika. İnsanı büyülüyor. Bol bol fotoğraf çekeceğiz. Doğa ve fotoğraf benim için bir tutku. Artvin'in sonbaharının çok güzel olduğunu duyduğum için buraya geldim."

İstanbul'dan ailesiyle gelen Emre Argaç, sosyal medyada Artvin'in güzelliklerini görerek bölgeye geldiklerini belirtti.

Karagöl'ün doğasına hayran kaldıklarını dile getiren Argaç, "Muazzam bir yer. İmkanı olan herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle bu mevsimlerde." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Yusufeli'nde 7. Off-Road Yarışları yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.