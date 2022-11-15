Artvinli emekli öğretmen baba mesleği marangozluğu yarım asırdır sürdürüyor

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ARTVİN (AA) - Artvin'de yaşayan 69 yaşındaki Kemal Saraç, marangoz babasından öğrendiği mesleğiyle 50 yılı aşkın süredir ahşaba ve ağaca şekil veriyor.

İlkokul yıllarında babasının yanında ve diğer marangozhanelerde çalışarak mesleğe ilk adımı atan Saraç, ağaca ve işlemeciliğine ilgisi nedeniyle Artvin Endüstri Meslek Lisesi ağaç işleri bölümünde eğitim alarak 1971'de mezun oldu.

Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'nu 1979'da bitiren Saraç, Artvin Endüstri Meslek Lisesi ağaç işleri bölümünde 21 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.



Yüzlerce öğrenci yetiştiren, emekli olduktan sonra da marangozluğu sürdüren Saraç, il merkezinde babasından kalan "Ali Dedenin Yeri" olarak bilinen 5 metrekarelik hediyelik eşya atölyesinde, anahtarlık, peçetelik, kitap ayracı, magnet, abajur, boğa maketi, maket ev gibi hediyelik ürünler yaparak satıyor.



Bu yıl ilin ahisi de seçilen Saraç, AA muhabirine, babasının ahşap pencere ustası olması nedeniyle bu işe yatkınlığının çocuk yaşlara dayandığını söyledi.

Meslekte hem alaylı hem de mektepli olduğunu belirten Saraç, 21 yıllık öğretmenlik hayatında marangozluk mesleğine 500'den fazla öğrenci kazandırdığını ifade etti.

Saraç, "Emekli olduktan sonrada babamdan kalan dükkanda, babamdan kalan mesleği yürütmeye devam ediyorum. Bu dükkan baba yadigarı. Babam 34 yıl bu mesleği yaptı. Babam boş durmayı sevmezdi. Bu mesleği icra ederken dinlenirdi." dedi.

Yeniliğe açık olduğunu ve babasından öğrendiği el işçiliğinin üzerine kendi öğrendiklerini eklediğini kaydeden Saraç, "Bu küçücük dükkan stres atma yeri benim için. Ağacın kokusu bana yetiyor. Ağaçtan kalem yapıyorum, bu yazdığı zaman çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Saraç, dükkanı sabah saatlerinde açtığını ve 18.00'e kadar bir şeyler yaptığını anlatarak, sağlığı elverdiği sürece mesleği sürdüreceğini dile getirdi.







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