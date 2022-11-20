Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ahıska Türkleri duygularını paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ahıska Türkleri duygularını paylaştı

AA

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ahıska Türkleri duygularını paylaştı

ARTVİN (AA) - Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden 20 gün önce yola çıkan ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 88 Ahıska Türkü, büyük mutluluk yaşadı.

Gürcistan'dan çıkışlarının ardından Sarp Sınır Kapısı'nda Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Artvin İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılanan Ahıska Türklerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mizam Muhammetalioğlu, 'Türkiye'ye gelmekten çok mutluyum. Allah razı olsun (Recep Tayyip) Erdoğan'dan, (Mevlüt) Çavuşoğlu'dan. Bizi Türkiye'ye getirdiler. 17 gün öyle yerde kaldık ki. 1944 sürgününde 6 yaşındaydım. Hiç otobüsten inmedim. Gece gündüz otobüste oturdum. 85 yaşındayım." dedi.

Alvida Taştanova ise 20 gün önce yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir duygu hissediyorum. Hiç umudumuz yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan. Teşekkür ederim. Bugün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu hissediyorum. Bugün 20. gün Allah'ıma binlerce şükür olsun. O günleri sanki unuttum. Bugün yaşadıklarım ile o günleri unuttum. Gerçekten çok zor günler geçirdik ama buraya ayağımı bastığım anda güzel şeyler oldu. Hiç beklemediğimiz anda bir mucize gibi." diye konuştu.

İşlemleri hızla tamamlanan ve burada misafir edilen Ahıska Türklerine çeşitli ikramlarda bulunularak eksikleri giderildi.

Kafileden bazıları daha sonra kara yolu ile Elazığ'a hareket ederken, Türkiye'de yakınları olanlar ailelerinin yanına gidecek.

Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu 88 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) HERSON&#039;DAN ÇIKARILAN AHISKA TÜRKLERİ YURDA GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HERSON'DAN ÇIKARILAN AHISKA ...
Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı
YEREL HABERLER Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM YENİ YUSUFELİ&#039;NDE 3 BİN 205 KONUTUMUZU SALI TESLİM EDECEĞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM YENİ YUSUFELİ'NDE 3 BİN ...
Bakan Kurum, Yusufeli'nin yeni yerleşim alanında incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Yusufeli'nin yeni yerleşim alanında ...
Bakan Kurum: Yeni Yusufeli'nde 3 bin 205 konutumuzu salı teslim edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Yeni Yusufeli'nde 3 bin 205 konutumuzu ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, YUSUFELİ&#039;NDE YENİ YERLEŞİM YERİNDE YAPIMI TAMAMLANAN KONUTLAR İLE İLGİLİ KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, YUSUFELİ'NDE YENİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.