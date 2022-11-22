Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufeli Barajı ile Yeni Yerleşim Bölgesinin Açılış Töreni"ne katıldı: (3)

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, Suriye sınırının güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiği her söze, yaptığı her anlaşmaya riayet ederek üzerine düşenleri ziyadesiyle yerine getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü, sınır vardır. O da kendi ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta, kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız, bunu da böyle bilin."

- "Yusufeli ile Türkiye'ye ayrı bir güç katacağız"

Açılışı yapılan Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerlerinin, bağlantı yolları ve tünellerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, ülkeye bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Erdoğan, "Biliyorsunuz su medeniyettir. Burada sadece su olmayacak, aynı zamanda enerji olacak ve güçlenerek Yusufeli ile Türkiye'ye ayrı bir güç katacağız." dedi.



Alimin ölümünün, alemin ölümü gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Çok sevdiğim, saydığım, Siyer-i Nebi'de, hadiste hocamız, üstadımız, Profesör Doktor Raşit Küçük'ü hakka uğurluyoruz bugün ve kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, tüm öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Törenden notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış noktalarında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha sonra butona basarak su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın kapaklarını kapattı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun proje için milli bütçeden 34 milyar lira harcandığını ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki Bay Kemal bu paralar nereye gidiyor? İşte bu paralar burada. Ama Bay Kemal hesabı öğrenecek. Bu yatırımlarla öğrenecek." dedi.

Hidroelektrik santrali ve barajın, yollardan elde edilen kazanımla 7 yılda kendini ödemiş olacağını belirten Erdoğan, "Biz, hesap adamıyız Bay Kemal." diye konuştu.

Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi'nin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

- TOKİ konutlarında oturacak 6 aileye anahtar teslimi yapıldı

Tamamlanan projelerin tanıtım videosunun gösterildiği törende, yapımı biten TOKİ konutlarında oturacak 6 aileye de anahtar teslimi yapıldı.

Erdoğan, anahtarını teslim almak için sahneye gelen Binali Polat'a "Senin arzunu yerine getirdik mi?" diye sordu.

Polat'ın "Getirdin, Allah razı olsun." yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Rabb'im güle güle, hayırlısıyla oturmayı nasip etsin." dedi.

Erdoğan, Polat'ın, oturacağı dairenin anahtarını kendisinden alma arzusunun olduğunu söyledi.

Binali Polat'ın, bir ricasının olduğunu belirterek "Kömür ile doğal gaz meselesini unutmayalım." demesi üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de Enerji Bakanı'ma talimatı verdim, en kısa zamanda oraların doğal gazını da halledeceksin dedim. Dedi ki 'Biraz yolu uzak.' Uzak falan yok. Biz aşığız, Ferhatız, dağları deleriz ve ulaşırız. Aile Bakanlığımız biliyorsunuz, kömür ve doğal gaz da durumu müsait olmayanlara zaten ücretsiz olarak veriyor." ifadelerini kullandı.

Törende, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bölge milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

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