Artvin Valisi Doruk "Öğretmenler Günü"nü kutladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doruk, mesajında, öğretmenlerin, gelecek nesillerin donanımlı yetişmesi için fedakarca görev yaptığını belirtti.



"Bin yıllar boyunca kutlu bir yürüyüş ve bir medeniyet davasının kahraman neferi olan ecdadımız, ilk emri 'Oku' olan inancından aldığı güçle arkasında dünya bilimine, sanatına ve devlet yönetimine yön verecek eşsiz bir birikim bırakmıştır." ifadesini kullanan Doruk, bu kadim mirasın bilinciyle hareket ederek geçmişle güçlü bir bağ kurmak ve bu doğrultuda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, vatanın geleceğe güvenle yol almasını sağlamanın herkesin müşterek sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Doruk, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve çocuklarımızın bu köklü kültürün temelleri üzerinde dinamik, açık fikirli, üretken, özgüveni tam, milli şuuru yüksek, bilgi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Böylesine mesuliyeti yüksek bir mesleği icra ederek yurdumuzun her köşesinde fedakarca gelecek nesillerimizin ve ülkemizin istikbali için ter döken öğretmenlerimiz, müreffeh yarınlarımızın mimarıdır. Sevgiyi ve insanlığı esas alan, bilginin yanında tecrübe ve irfana da önem veren öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençlerle geleceğimizin her zamankinden daha huzurlu, güvenli ve güçlü olacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle gelecek nesillerimizin donanımlı yetişmesi için fedakarca çalışan siz kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle yadediyorum."







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