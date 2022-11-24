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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de polis memurları öğretmenleri ziyaret etti

AA

Artvin'de polis memurları öğretmenleri ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bazı okulları ziyaret ederek, gününü kutladıkları öğretmenlere çiçek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan Kazım Karabekir Lisesi ve Gazi Orta Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, mesleğini icra ederken şehit düşen öğretmenleri rahmet ve saygıyla anan polis memurları, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğin teminatı öğrencileri yetiştiren tüm öğretmenlerin "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler ise İl Emniyet Müdürlüğüne nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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