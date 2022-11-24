Artvin'de 7 kestane "anıt ağaç" olarak tescillendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de anıt ağaç olarak tescillenen 7 kestane ağacına tanıtım levhaları asıldı.

Yeşil Artvin Derneği, merkeze bağlı Dere Mahallesi Naşop mevkisindeki kestane ağaçlarının tescillenmesi için 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu yaşları 350 ila 500 arasında değişen 7 kestane ağacı "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Yeşil Artvin Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi mensuplarından oluşan heyet, tescil işlemleri tamamlanan ağaçlara tanıtım levhalarını astı.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, gazetecilere, ağaçların tescilinin Artvin için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Dernek olarak bu ağaçların tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Karahan, "Bu ağaçların korunması gerektiğine inanıyoruz. 500 senelik ağacımız var. Bunların gelecek nesillere aktarılması için hepimiz elimizden geleni hep birlikte yapacağız." dedi.

Karahan, ağaçların sağlıklı olduğunu ve meyve vermeye devam ettiğini de kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Şube Müdürü Umut Ural Özkan da tabiat varlıklarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yeşil Artvin Derneği bize bu ağaçlarla ilgili talepte bulundu. Biz de üniversiteden hocalarımızın yaptığı bilimsel çalışmaları baz alarak süreci yürüttük. Raporları Bakanlığımıza gönderdik. Özel ağaçlar olduğu kararına varılan ağaçlar, anıt ağaç olarak tescil edildi. Bu ağaçların korunması gerekiyor. Bunu koruyacak da bizleriz. Bakımları için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunların Artvin için çok güzel değerler olduğunu düşünüyorum."

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özalp ise anıt ağaçların tescillenmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilimsel bir çalışma neticesinde anıt ağaç niteliğini taşıyabilecek toplam 19 ağaç belirlediklerini belirten Özalp, "Bunlardan 7'si ciddi yaşlara sahip. Bu ağaçlar tescil edildi. Bu Artvin'imizin güzelliği, zenginliği. İyi bir envanterle anıt ağaç niteliğinde çok daha fazla ağaç bulunabilir." ifadelerini kullandı.





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