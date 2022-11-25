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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Hopaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor

AA

Artvin Hopaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 27 Kasım Pazar günü sahasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanı takip eden Kulüp Başkanı Lütfü Kolçak, AA muhabirine, ligde 13 puanla 14'üncü sırada bulunduklarını belirterek, "27 Kasım Pazar günü sahamızda Akhisar'ı konuk edeceğiz. İyi bir futbolla rakibimizi yenip, ligin üst sıralarına tırmanmak istiyoruz." dedi.

Lige iyi başlayamadıklarına işaret eden Kolçak, "Kazanabileceğimiz bazı maçları şansız bir şekilde kaybettik. Artık evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İyi bir taraftarımız var, bize güvensinler. Bu takım play-off'a kalacaktır." diye konuştu.

Kolçak, taraftarlara hafta sonu stadı doldurmaları çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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