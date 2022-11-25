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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon, Rize ve Ordu'da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı Sonnur Şahin, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubu ve 5,5 milyon kadın üyesi ile güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz."

- Trabzon

Trabzon'da da AK Parti Kadın Kolları üyeleri bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Atatürk Alanı'nda grup adına yaptığı açıklamada, güçlü bir kadın hareketi olduklarının altını çizdi.

Sürmen, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle bu konudaki kararlılıklarını bir kez daha vurgulamak istediklerini dile getirerek, bu konuda AK Parti hükümetlerince atılan adımları anlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve İl Başkan Yardımcısı Numan Yardım da etkinliğe katıldı.

- Rize

Rize'deki etkinlik ise AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin, yaptığı açıklamada, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Yağcıtekin, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın, erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Etkinlikte, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Part İl Başkanı İshak Alim ve parti yöneticileri de yer aldı.

- Ordu

Ordu'daki basın açıklaması Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, tek bir kadına yönelik şiddete dahi tahammülleri olmadığına dikkati çekti.

Baysal, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret ederek, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

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