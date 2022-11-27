Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 28'inci kilometresinde, Hilmi D'nin (48) kullandığı 25 FF 888 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Vaiz K. (37) yönetimindeki 08 AR 011 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Hilmi ve eşi Huriye D. (46) ile diğer araçta bulunan sürücü Vaiz K, eşi Zehra (33), çocukları İrem (12), Sait Ensar (8) ve Hüsna Erva K. (5) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



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