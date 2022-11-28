Artvin Hopaspor, Akhisarspor karşısında alınan 3 puana sevindi

ARTVİN (AA) - Artvin Hopaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, haftalardır oynadıkları iyi futbolun karşılığını skora yansıtamadıklarını ancak Akhisarspor maçında buna son vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine, sahalarında konuk ettikleri Akhisarspor'u iyi bir futbolla yenerek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligin dibinden kurtulup üst sıralara çıkmak için puan kaybına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Ligde geride kalan haftalarda oynadığımız maçlarda aldığımız yenilgiler, belki biri hariç hak edilmiş mağlubiyetler değildi. İyi oyun oynuyoruz ancak bunu skora yansıtamıyoruz. Bugün aldığımız galibiyetin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğine inanıyorum. Bizim en büyük sıkıntımız iyi oyunumuzun karşılığını geçen süreçte alamamaktı. Amacımız iyi futbol oynayarak maç kazanmak. Akhisarspor maçında iyi oyunumuzu galibiyetle taçlandırdık. Maç boyunca sergiledikleri arzulu ve gayretli oyunlarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum."





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