Artvin'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan kara yolunun 8'inci kilometresindeki DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kavşağında, Asım Güner'in kullandığı 08 S 0023 plakalı personel servis otobüsü ile Bayram Aküzüm yönetimindeki 77 AL 027 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aküzüm ile aynı araçtaki Akif Aküzüm ve Çetin Toptaş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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