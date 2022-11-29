Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak, Akhisarspor maçını değerlendirdi

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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Lütfü Kolçak, 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Kolçak, AA muhabirine, karşılaşmanın keyifli ve mücadele gücü yüksek bir maç olduğunu belirterek, "İzleyenlerin keyif alacağı bir maç oldu. Maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermedik. İyi bir oyunla 3 puanı hanemize yazdırdık. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum." dedi.



Bu galibiyetin ligin alt sıralarından çıkmak için bir başlangıç olacağını dile getiren Kolçak, şunları kaydetti:



"Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. Bu galibiyet bir başlangıç olacaktır. Haftalardır iyi oynayıp şanssız bir şekilde puan kayıpları yaşadık. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda artık puan kayıpları yaşamak istemiyoruz. Seri galibiyetler alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz."



Kolçak, Akhisarspor maçında stadı doldurup takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.





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