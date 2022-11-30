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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batum Türk Sanayici İş Adamları Derneğinden Artvinspor'a ziyaret

AA

Batum Türk Sanayici İş Adamları Derneğinden Artvinspor'a ziyaret

ARTVİN (AA) - Batum Türk Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Kara, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Artvin'de Artvinspor Kulübünü ziyaret etti.

Kara ve beraberindeki Türk ve Gürcü iş insanları, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Sedat Ali Öktem ve Göksen Sönmez ile kulüp binasında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Yıldırım, kulübün faaliyetleri ve geleceğe dair projeleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Artvinspor'un şehrin en köklü kulüplerinden birisi olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizler de bu köklü kulübümüzün varlığını sürdürmek istiyoruz. Maalesef pandemi ve ekonomik şartlardan dolayı amatör ligde takım kurumadık. Amatör de olsa futbol maliyetli bir spor dalı. Yönetim kurulumuzda 2'si kadın toplam 15 arkadaşımızla beraber takımımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız en kısa sürede bir takım oluşturarak amatör ligde yeniden yeşil beyazlı takımımızı taraftarımızla buluşturmaktır. Bu anlamda toplumun her kesiminin desteklerini bekliyoruz."

Dernek Başkanı Ahmet Kara ise kendisinin de Artvinli olduğunu, bundan da büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da Türk iş insanlarını temsil ettiklerini kaydeden Kara, "Artvinspor bizlerin çocukluk aşkıdır. Bugün burada kulüp binasında Artvinspor'da forma terletmiş eski futbolcuların fotoğraflarını görünce çok duygulandım. Bizler iş insanları olarak Artvinspor'a bundan sonra elimizden geldiği kadar maddi ve manevi destek vereceğiz. Doğup büyüdüğümüz bu şehre vefa borcumuzu ödemek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yıldırım, misafirlerine Artvinspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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