Artvin Hopaspor, Malatya Arguvanspor Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı

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ARTVİN (AA)- TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, ligin 15. haftasında Malatya Arguvanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hopa Şehir Stadı'nda, teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada yapılan taktik amaçlı çift kale maç ile sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan Ufuk Ayaydın ile Murat Ulusoy katılmadı.

Öte yandan, sarı kart cezası bulunan Bilal Çebi ile Berkay Özer, Malatya Arguvanspor maçında forma giyemeyecek.

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