Artvin'de kaya düşen iki evde maddi hasar oluştu

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, kontrollü patlatma esnasında yamaçtan kopan kayaların çarptığı iki boş evde maddi hasar oluştu.

İlçede yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak Meşecik köyünün taşınacağı yeni yerleşim yerinin üst tarafında bulunan yamaçtaki heyelanlı alanı temizleme çalışmasında kontrollü patlatma yapıldı.

Patlatma nedeniyle yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri yuvarlanarak yeni yerleşim yerindeki boş olan iki eve çaptı.

Kaya kütlelerinin çarptığı Mehmet ve Tevfik Yıldırım'a ait evlerde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay sonrası bölgede kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Toplam 35 haneden oluşan Meşecik köyünün taşınma sürecinin henüz başlamadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.