Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, sektörün durumunu değerlendirdi:

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ARTVİN (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin arıcılıkta dünya ikincisi olduğunu belirterek, "Dünya pazarlarının gerisinde kalmamak için malımızı satmak zorundayız. Bunun için de balımızı dünyaya güzel tanıtmamız lazım." dedi.

Şahin, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen Arı Yetiştiricileri Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, arıcıların sorunlarını dinleyerek gelecek yılların planlamasını yapacaklarını söyledi.

Dünyada arıcılığın büyümeye devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Türkiye de bu pazarda çok önemli bir konumda. Arıcılıkta dünya ikincisi durumundayız. Dünya pazarlarının gerisinde kalmamak için malımızı satmak zorundayız. Bunun için de balımızı dünyaya güzel tanıtmamız lazım." diye konuştu.

Şahin, birliğin çalışmaları sayesinde 8 balın kimliğinin çıkarıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan biri de Artvin'de yaygın olan kestane balı. Bugüne kadar kestane balı ile ilgili hiç çalışılmamış, biz çalıştık. Bu çalışma sonucunda doktorlar bu bal için 'Alzheimer hastaları kullanılabilir' diyor. Bu çalışmaları uluslararası bir standartta yapmamız gerekiyor. Boş duracak zamanımız yok. İlerde kestane balının ciddi bir marka olması lazım. Yeni Zelanda'nın 'manuka' balı var. O balın fiyatı 40 avro, bizim ballarımız 5 avro."

Yurt dışından Türkiye'ye arı gelmesinin kabul edilir bir durum olmadığının altını çizen Şahin, "Dünyadaki 27 farklı arı ırkının 7'si ülkemizde var. Irk zenginiyiz, dolayısıyla bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

- "Benim ülkemin insanını zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yok"

Şahin, yetkililerin sahte balla mücadelede daha çok gayret içinde olması gerektiğini de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz sahte bal tüketmek istemiyoruz. Benim ülkemin insanını zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yok. Biz sahte ballarla ilgili proje yapıyoruz. Türkiye Arıcılar Birliği olarak, 2019 yılından bu yana Bakanlığımızın ilgili bölümü ile beraber çalışıyoruz."



Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Ardahan'dan birlik başkanlarının katıldığı toplantıda, bölgedeki arıcılığın gelişmesi, bal rekoltesinin ve kalitesinin yükseltilmesi, arı yetiştiricilerinin karşılaştığı sorunların çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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