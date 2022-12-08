Artvin'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlendi

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ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" çalıştayı düzenlendi.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda, tıbbi ve aromatik bitlilerin ekonomiye kazandırılması için üniversite bünyesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, açılışta yaptığı konuşmada, ilin zengin bitki çeşitliliği bakımından Türkiye ve dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Çalıştayın bu zenginliğin katma değere dönüşmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirten Doruk, bu çalışmalarla bitkilerin sadece doğayı süslemekle kalmayıp insanlığın ortak paydasına da katkı sunacağını ifade etti.

Doruk, AÇÜ'nün tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olmasının bu noktada ellerini güçlendirdiğini kaydederek şöyle konuştu:

"İlimizdeki tıbbi aromatik bitki potansiyelinin ortaya çıkarılmasından başlayarak devam edecek tüm sürecin üniversitemizce başarıyla yönetileceğine yürekten inanıyorum. Günün sonunda hem bölge hem de ülke ekonomimiz kazançlı çıkacaktır. Bizler de bu alanda üzerimize düşen tüm görevleri titizlikle yerine getireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın Artvin adına altı çizilecek değerlerinin başında tıbbi ve aromatik bitkiler geliyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler sahasını ekonomik değere dönüştürebilirsek Artvin'in her şeyini bir kenara koyun, tek başına Artvin'i ve çevresindeki birkaç ili ekonomik açıdan çok daha ileriye götürebiliriz."

AÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Atakan Öztürk ise tıbbi aromatik bitkilere talebin, bu alanda küresel ölçekte büyük bir pazar oluşmasına neden olduğunu anlattı.

20 yıl önce 60 milyar dolar olan tıbbi ve aromatik bitki pazarının bugün 120 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Öztürk, "Her yıl yüzde 10 civarında büyüme eğilimindedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin ülkemizin bu pazardan aldığı pay 300 ile 600 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakamlar bu pazardan almamız gereken payın çok çok altındadır. Ülkemiz için tıbbi ve aromatik bitkiler ekonomik açıdan değerlendirilmeyi bekleyen önemli bir fırsat alanıdır." dedi.

- "Bölge aromatik bitkiler konusunda zengin bir coğrafya"

AÇÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kemal Gümüş, 2020'de tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen AÇÜ'nün Türkiye'deki 22 ihtisas üniversitesinden biri olduğunu aktardı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç ve kozmetik sanayi için büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Gümüş, "Bölge aromatik bitkiler konusunda zengin bir coğrafya. Buna bilimsel çalışmalarla dikkati çekersek iç ve dış piyasada canlılık artacak, bölge finansal değer kazanacaktır. Bölgesel odaklı misyon farklılaşması bağlamında tıbbi ve aromatik bitkiler alanında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilmiş 25 milyon liralık bütçeyle 9 ihtisaslaşma projesi yürütüyoruz." diye konuştu.

Gümüş, AÇÜ bünyesinde söz konusu alanda ihtisaslaşmaya bilimsel temel oluşturması amacıyla kurulan Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Araştırma Merkezi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde faaliyetlerin sürdüğünü de kaydetti.



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