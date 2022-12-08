MEB Teftiş Kurulu Başkanı Çakır, Artvin'de temaslarda bulundu

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ARTVİN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, Artvin'de bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ı ziyaret eden Çakır, daha sonra kurumun yöneticileri ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Yılmaz Doruk'u da makamında ziyaret eden Çakır, kentte devam eden eğitim yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çakır son olarak Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesinde "Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Kalite Güvence Sistemini" paylaşmak be Milli Eğitim Bakanlığının eğitim vizyonu hedeflerini anlatmak üzere il, ilçe ve okul yöneticileri ile bir araya gelerek Bakanlığın politikaları hakkında açıklamalarda bulundu.





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