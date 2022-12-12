Artvin'de kaza sonrası kaybolan muhtarın bulunması için çalışma başlatıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde kaza yapan kamyonetinde bulunamayan sürücü için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy köyünün muhtarı Murat Altun (43), 08 AAD 801 plakalı kamyonetiyle sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Bir süre sonra köyün çıkışında alt yola yuvarlanarak kaza yapan kamyoneti gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, araç içinde ve kazanın olduğu alanda Altun'u bulamadı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri koordinesinde, jandarma ve köy halkının da katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Altun'un bulunması için yürütülen çalışmalarda, jandarma arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.



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