Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları Artvin'de başladı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig organizasyonu, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 6 kadın ve 5 erkek olmak üzere 11 takımı katılıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi hem erkek hem de kadın takımlarıyla yer alırken, Trabzon Üniversitesi ise kadın takımıyla katılım gösterdi.

Müsabakaların ilk günü kadınlarda; Trabzon Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi'ni 3-0, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi'ni 3-0, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de Gümüşhane Üniversitesi'ni 3-0 yendi.

Erkeklerde de Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni 3-0, Karadeniz Teknik Üniversitesi de Bayburt Üniversitesini 3-0 mağlup etti.





- Güler: "Spor barış, kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir oyun"





Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Güler, müsabakaların açılışında yaptığı konuşmada, böylesine bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için son derece mutlu oluklarını söyledi.

Güler, müsabakaların Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takvimde yer aldığını ifade edip, iş birliği içinde organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Müsabakaya katılan takımlara da başarı dileyen Güler, "Spor barış, kardeşlik ve dostluğu pekiştiren bir oyun. Buradaki organizasyonun da dostluk ve fair-play içinde geçmesini diliyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.





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