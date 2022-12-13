Borçka'da 44 afetzede aileye yeni konutlarının anahtarları verildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde yapımı tamamlanan 44 afet konutunun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu'ndaki törende, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç aşamalı bütünleşik bir afet yönetim sisteminin uygulandığı Türkiye'nin, bu noktada çok mesafe katettiğini söyledi.

"Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullanan Doruk, konutların yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, Borçka'nın Alaca, Avcılar, Civan, Kaynarca, Maral, Güzelyurt ve Kaleköy köylerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen heyelan ve su baskını nedeniyle hak sahibi kabul edilen 44 aile için Aksu Mahallesi'nde 44 afet konutunun yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, dairelerin noter huzurunda yapılacak kurayla belirleneceğini aktardı.

Şenlioğlu, 2021 yılında yapımına başlanan konutlara ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Konutlarımızın kredi geri ödeme bilgileri kesin borçlandırma işlemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kesin borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl faizsiz geri ödemelidir. Konutların yapımında bizlere destek olan Sayın Valimize, emeği geçen kurum ve kuruluşlarımıza, yüklenici firmaya ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Konutlarımızın afetzede hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eder, afetsiz günler dilerim."

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak anahtarlar teslim edildi.

- "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız"

Civan köyü sakinlerinden Şeref Çavdar, 1987 yılında köylerinde yaşanan heyelanda evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "O günden beri yeni evimize kavuşmanın beklentisi içerisindeydik. Eşimle birlikte kura çekimine geldik. Yeni evimizi kura çekimi sonucunda aldık. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Devletimizden ve hükümetimizden Allah razı olsun. Bu evlerin yapılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kadir Erdoğan ise Kaynarca köyünde 2002'de meydana gelen sel felaketinde bütün mal varlığını kaybettiğini anlatarak, "Evimizi, ahırımı ve 40 hayvanı sel alıp götürdü. Yıllar sonra yeni evimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah razı olsun, devletimiz bizlere sahip çıktı ve bugün evlerimize kavuştuk." dedi.

AFAD İl Müdürlüğünce düzenlenen törene, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Acarlar Meslek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ardıç, davetliler ve hak sahipleri katıldı.





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