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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Artvin'de trafik kazası sonrası kaybolan muhtar ölü bulundu

AA

GÜNCELLEME - Artvin'de trafik kazası sonrası kaybolan muhtar ölü bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde köy muhtarının kaza sonrası kaybolması ve daha sonra ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçede dün meydana gelen trafik kazasında kaybolan Tepeköy Muhtarı Murat Altun (43) için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

AFAD ekiplerinin koordinesinde, jandarma ve köy halkının da katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonunda gece saatlerinde kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta Altun'un cesedine ulaşıldı.

Altun'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12 Aralık Pazartesi günü saat 07.19 sıralarında Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy köyünde trafik kazası ihbarı alınması üzerine güvenlik görevlilerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yapılan incelemeler neticesinde olay mahallinde bulunan aracın Tepeköy Muhtarı Murat Altun'a ait olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı vurgulandı.

Konuyla ilgili araştırma ve incelemelerin devam ettiği esnada, edinilen ilk bulgular çerçevesinde ekiplerin yaptığı arama neticesinde olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Murat Altun'un ölü vaziyette bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, olayın şüphelisi olarak Y.A'nın gözaltına alındığı, gerekli adli tahkikata başlandığı kaydedildi.

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