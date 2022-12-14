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Yusufeli'nde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek botla kurtarıldı

AA

Yusufeli'nde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek botla kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek, botla ulaşım sağlayan ekiplerce kurtarıldı.

İlçedeki Yusufeli Barajı ve HES'te baraj kapaklarının kapatılarak 22 Kasım'da su tutmaya başlanmasının ardından su seviyesi her gün yükselmeye devam ediyor.

Su altında kalmaya başlayan ilk yerleşim yeri olan Irmakyanı köyünde bir köpeğin mahsur durumda olduğu ihbar üzerine Artvin Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) üyeleri harekete geçti.

Köye karadan ulaşımı sağlayan yolların ve asma köprünün su altında kalması nedeniyle profesyonel bir ekibin kullandığı botla köye ulaşan HAYDİKO gönüllüleri Burak Mert Ateş, Önder Kamil Düzen, Berat Taşkesenlioğlu ve Veteriner Hekim Kadir Kılınç yaklaşık 3 saatlik bir arama çalışması sonucu köpeği buldu.

Bota koydukları köpeği güvenli bölgeye getiren gönüllüler, bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra Yusufeli yeni yerleşim yerine götürerek sokağa bıraktı.

Köpeğin kurtarma operasyonu, gönüllülerce telefonla kayıt altına alındı.

HAYDİKO yönetim kurulu üyesi Yasemin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır, ilçede su altında kalacak bölgelerdeki sahipsiz kedi ve köpekleri toplayarak güvenli bölgelere taşımak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 750'ye yakın kedi ve köpeği güvenli bölgelere taşıdıklarını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde tahliyesini yaptığımız Irmakyanı köyünde bir köpeğin mahsur kaldığı ve yükselen sular nedeniyle köyden çıkamadığı ihbarı üzerine yetkililerle konuşarak bir bot ayarladık. Arkadaşlarımız botla köye giderek köpeği bulunduğu yerden aldı ve kurtardık. Biz geride tek bir canlımızın bile kalmasını istemiyoruz, bunla ilgili de canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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