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AÇÜ'de akademik yükselme ve Ali Nihat Gökyiğit akademik teşvik ödülleri sahiplerini buldu

AA

AÇÜ'de akademik yükselme ve Ali Nihat Gökyiğit akademik teşvik ödülleri sahiplerini buldu

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) "İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Takdimi, Akademik Yükselme ve Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri" töreni düzenlendi.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, görevlerinde akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine cübbe giydirilerek belgeleri, yazdıkları makaleler ve yürüttükleri çalışmalarla bilim dünyasına katkı sunan öğretim üyelerine de teşvik ödülleri verildi.

Törende Türk Standartları Enstitüsü Trabzon Belgelendirme Müdürü Soner Türkoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesinin almaya hak kazandığı "İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin'e verdi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, üniversite olarak eğitimde, mühendislik alanında, ihtisas alanları olan tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, yeşil kalkınmada en hızlı şekilde güzel şeyler ortaya koymak için çalıştıklarını söyledi.

Ortak akıl ve kolektif bir şekilde yürütülen çalışmaları tüm üniversite olarak sahiplendiklerini kaydeden Bilgin, "Dış paydaşlarla da iş birliği ve eş güdüm içinde hareket ederek gerekli şartları oluşturduktan sonra İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için müracaat ettik. Standartlaşmak adına, üniversitenin kendini yenilemesi için önemli bir adımdı. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla bu belgeyi kazanmaya hak kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Akademik kadrolarda yükselen öğretim görevlilerini tebrik eden Bilgin, başarılı işlere imza atan öğretim görevlilerini de her zaman destekleyip teşvik edecek girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Bilgin, göreve geldikleri günden beri üniversitede çalışmayı, üretmeyi ve eğitim kalitesinin çıtasını yükseltmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede önemli olumlu gelişmeler elde ettik. Kütüphanemizin kaynak bakımından Türkiye'de dördüncü sırada olması, orman fakültesi ve mühendislik fakültemizdeki yeniden yapılanma, eğitim fakültemizin turuncu ve mavi bayrak noktasında elde ettiği kazanımlar bunlara birer örnek. Bu çalışmalarımızı uluslararası alanda da taçlandırmak istiyoruz. Derecelendirme kuruluşlarının raporlarına göre üniversitemizin dünya sıralamasındaki yeri 3 bin 500. Bizim ilk hedefimiz 3 bine girmek. Ondan sonra da her yıl 500'er kademe bunu ilerletmek. Bunu yapabiliriz."

Konuşmaların ardından akademik teşvik ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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