Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar, anaokulunu ziyaret etti

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ARTVİN (AA) - Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Milli Egemenlik Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerle bir süre sohbet eden Acar, yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Acar, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini belirterek, araştırmalara göre okul öncesi eğitim deneyimi yaşayan çocukların hayat ve okul başarılarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Bu anlamda devletin üst politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığının stratejik planları doğrultusunda Artvin'de okul öncesinde okullaşma oranlarının her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Acar, bakanlığın okul öncesinde 5 yaş grubunda yüzde 100, 4 yaş grubunda yüzde 75, 3 yaş grubunda da yüzde 50 okullaşma hedeflerini yakalamak üzere olduklarını belirtti.

Artvin'de 5 yaş grubunda adresleri tespit edilemeyen, il değiştiren çocuklar olduğunu kaydeden Acar, bu öğrenciler dışında 5 yaşındaki çocukların hepsinin okul öncesine devamının sağlandığını ifade etti.

Acar, "Ayrıca köy yaşam merkezlerindeki ana sınıflarında ve halk eğitimi kurslarında devletimizin tüm olanaklarını kullanarak çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul öncesi eğitimde güçlü olduğumuzda tüm eğitim kademelerimizin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bizler de bu kapsamda güçlü olmak için elimizden gelen tüm çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.







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