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Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak:

AA

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak:

ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da kulüp başkanı Lütfü Kolçak, 18 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Merkür Holding Erbaaspor maçından puan veya puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kolçak, AA muhabirine, ligde 20 puanla 10. sırada bulunduklarını belirterek, "Ligde son haftalarda istediğimiz puanları almaya başladık. Geçen hafta sahamızda oynadığımız Bursa Yıldırımspor'u güzel bir oyunla yenerek 3 puanı hanemize yazdırdık. Çok mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

Merkür Holding Erbaaspor'la zorlu bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Kolçak, "Keyifli ve mücadele gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Oyuncu grubumuza ve teknik heyetimize güveniyoruz." diye konuştu.

Kolçak, bu sezon hedeflerinin play-off'a kalmak olduğuna da işaret ederek, ligin ilk yarısının son maçından galip ayrılarak ara tatile mutlu girmek istediklerini aktardı.

İç ve dış saha maçlarında takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Kolçak, Merkür Holding Erbaaspor maçında da taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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