Sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi kendisini korumayı başardı.

Yusufeli yeni yerleşim yerinde yürüyen bir kişi, çevredeki sahipsiz köpeklerin üzerine geldiğini fark etti.

Kısa sürede köpeklerin etrafını sardığı kişi, yol kenarında gördüğü sopayı alarak kendini korumaya çalıştı.

Köpekler, şahsın sopayı sallaması üzerine geri çekildi.

Şahsın köpek saldırısından kurtulmayı başardığı anlar, balkonunda çevreyi izleyen Mehmet Penek tarafından cep telefonuyla kaydedildi.





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