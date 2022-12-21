Meğer anlamı kahve ile ilgili değilmiş!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 500 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Proje kapsamında 25 konut ayrılan şehit yakınları ve gaziler kategorisine başvuru sayısı 10'da kalınca müracaat edenler kuraya katılmadan hak sahibi oldu.

Engelli vatandaşlar için yapılacak konutların ilk kurası ise Vali Yılmaz Doruk tarafından çekildi. Kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunarak sahnedeki ekrana yansıtıldı.

Doruk, Artvin'de projeye 6 bin 186 kişinin başvurduğunu belirterek, "Konutları iki sene içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tarihimizin en büyük sosyal konut seferberliğinin ülkemizi için, Artvin'imiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kura çekimi sonucunda hak sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza hanelerinde huzur ve mutluluk temenni ediyorum." dedi.

Kurada adı çıkan Zeynep Alpaslan, daha önce de TOKİ projesine başvurduğunu ama çıkmadığını ifade ederek, "Bu ikinci başvurum. Bu kez şans yüzüme güldü. Heyecanlıyım. Emekliyim. Evim yok, kiradayım. Öğrenci okutuyorum. Şanssız olduğum için hak sahibi olmayı hiç beklemiyordum. Heyecanımı ilk oğlumla paylaştım." diye konuştu.

Projeye genç kategorisinde başvuru yaparak kurada hak sahibi olan 20 yaşındaki Oğuzhan Güloğlu da bu yaşta ev sahibi olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Heyecanlıydım, beklemiyordum ama şansım yaver gitti. Kurada ismim çıktı. Ekranda ismimi görünce şaşırdım, bana çıktığını anladım. Bu yaşta ev sahibi olacağım. Bize bu imkanı sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Adem Gül de diğer kategoriden yaptığı başvuruda konut hak sahibi olduğunu belirterek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kent merkezinde 500 konut inşa edilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.