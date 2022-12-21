Artvin Hopaspor'da taraftarlara "transfer konusunda rahat olun" çağrısı

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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Lütfü Kolçak, yönetim olarak transfer konusunda gayretle çalıştıklarını belirtti.



Kolçak, kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, transfer konusunda taraftarların rahat olmasını istedi.



Kolçak, şunları kaydetti:

"Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için bayağı yol aldık. Teknik direktörümüzün talepleri doğrultusunda en uygun harcamalarla, en iyi takımı kurmak için çaba gösteriyoruz. Kulübümüzün bütçesini düşünerek transfer yapmak için çalışmalarımıza başladık. Taraftarımızın beklentilerinin farkındayız. Kulüp olarak, yönetim olarak transfer konusunda gayretle çalışıyoruz. İkinci yarıya Artvin Hopaspor'umuzun armasını gururla taşıyacak, formamızı terinin son damlasına kadar ısıtacak futbolcuları kadromuza katacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."





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