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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Valisi Doruk dünya üçüncüsü karateci Öz'ü ödüllendirdi

AA

Artvin Valisi Doruk dünya üçüncüsü karateci Öz'ü ödüllendirdi

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Samsun'da 30 Eylül 2022'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Kupası'nda üçüncü olan karateci Murat Öz'ü makamında kabul etti.

Vali Doruk, sporcuyu tebrik ederek, Valilik olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini söyledi.

Murat Öz, kendisini kabul eden Vali Doruk'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Karate sporuna 4 yaşında başladığını anlatan Öz, "12 yaşında Türkiye şampiyonluğu yarışmalarında ilk madalyamı aldım. Bugüne kadar toplam 6 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü, Rusya'nın Soçi şehrinde 2019 yılında yapılan 21 yaş altı karate şampiyonasında ikincilik, İspanya'da yapılan büyükler Avrupa şampiyonasında birincilik, 2022 yılında Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonasında birincilik, son olarak Samsun'da dünya üçüncülüğü elde ettim." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitimine devam ettiğini belirten 25 yaşındaki sporcu, "Özellikle ülkemi yurt dışındaki müsabakalarda alacağım derecelerle gururlandırmak istiyorum." dedi.

Ziyaret sonunda Vali Doruk, milli sporcu Öz ile antrenörü Şirin Ali Öz'e çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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