Artvin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası yangın felaketlerine hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen tatbikat, hastanenin 5. katındaki kadın doğum servisinde yapıldı.

Senaryo gereği yangın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, itfaiye merdivenini kullanarak pencereden aldıkları hastayı binadan tahliye etti.

UMKE ve AFAD ekipleri ise yangında dumandan etkilenerek zehirlendiği varsayılan hastalara ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle binadan çıkarıp ambulanslara taşıdı. Polis ve güvenlik ekipleri de hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan başhekim yardımcısı Seda Kuruoğlu, yangın tatbikatını her yıl yaptıklarını belirterek, "Yangın şakaya gelmeyecek bir durum. Tatbikatlar da bu tehlikeye hazırlıklı olmak adına bizlere prova oluyor. Bu aşamada 112, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla güzel bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

İtfaiye müdürü Ercan Cebeci de 4 dakikada yangın yerine ulaşarak gereken müdahaleyi yaptıklarını ifade ederek, bu tarz tatbikatlarla gerçek afetlere karşı kendilerini hazır tuttuklarını ve 7/24 göreve hazır olduklarını vatandaşlara gösterdiklerini söyledi.

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